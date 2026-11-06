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        Havza Ziraat Odasında kadın ziraat mühendisi göreve başladı

        Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, kadın çiftçilere daha iyi hizmet verebilmek adına odada kadın ziraat mühendisi Sevcan Anayurt'u istihdam ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 15:10 Güncelleme:
        Havza Ziraat Odasında kadın ziraat mühendisi göreve başladı

        Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, kadın çiftçilere daha iyi hizmet verebilmek adına odada kadın ziraat mühendisi Sevcan Anayurt'u istihdam ettiklerini söyledi.

        Genç, odanın tüm imkanları ile bölge çiftçisine hizmet etmek için çalıştığını vurguladı.

        Oda bünyesinde 4 ziraat mühendisi, 1 tekniker ve 3 idari personel olmak üzere 8 personelle çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Genç, "Aramıza katılan kadın ziraat mühendisimiz ile odamızın önemli bir eksiğini gidermiş olduk. İlçemizde yaklaşık 600 kadın çiftçimiz var. Kadın çiftçilerimize daha rahat ulaşmak ve danışmanlık hizmeti verebilmemiz adına aramıza katılan kadın mühendisimiz elimizi güçlendirdi." dedi.

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