Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Güneş'in adı trafik eğitim parkına verilecek

        Güneş'in adı trafik eğitim parkına verilecek

        Samsun'un Atakum Belediye Meclisi, eylül ayında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Güneş Uçak'ın adını, yapımı devam eden trafik eğitim parkına verilmesini oy birliği ile kabul etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Güneş'in adı trafik eğitim parkına verilecek

        Samsun'un Atakum Belediye Meclisi, eylül ayında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Güneş Uçak'ın adını, yapımı devam eden trafik eğitim parkına verilmesini oy birliği ile kabul etti.

        Atakum Belediyespor U12 Takımı oyuncusu Güneş Uçak’ın adının, Çobanözü Mahallesi’ndeki Trafik Eğitim Parkı’nda yaşatılması teklifi Atakum Belediye Meclisinde kabul edildi. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’in, Çobanözü Mahallesi’ndeki 6 bin 200 metrekarelik alanda çocuklara trafik bilinci kazandırmak için yapımına başlattığı parkta, temel trafik kuralları uygulamalı olarak öğretilecek. Çocukların güvenli bir ortamda pratik yapabilmesi için tasarlanan parkta kavşaklar, dönel kavşak, yaya ve okul geçitleri, trafik ışıkları, yatay ve düşey trafik işaretlemeleri, trafik levhaları, tek ve çift yönlü yol düzenlemeleri, hemzemin geçit, otobüs durağı ve üst geçit gibi gerçek trafik ortamının temel unsurları çocuk ölçeğinde yer alacak. Proje bünyesinde çocuklar, uzman eğitmenler rehberliğinde akülü arabaların direksiyonuna geçecek. Birim içerisinde yaklaşık 40 çocuğun aynı anda eğitim alabileceği bir dersliğin yanı sıra mescit, bebek bakım/emzirme odası gibi vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik bölümler yer alacak.

        REKLAM

        "Son derece önemli"

        Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Güneş’in adının bir farkındalık projesiyle yaşayacağını belirterek "Çocuklarımızın, trafik kurallarını öğrenerek trafik bilinci kazanmaları ve güvenli ulaşım konusunda farkındalık geliştirmelerini için kentimizde Trafik Eğitim Parkı’nı hayata geçiriyoruz. Çobanözü Mahallesi'nde yapımına başladığımız, Trafik Eğitim Parkı’mızı en kısa sürede hizmete açacağız. Çalışmalarımızda büyük aşama kaydettik. Parkımıza iki ay önce elim bir trafik kazası nedeniyle aramızda ayrılan Atakum Belediyesporun yıldız sporcusu, değerli evladımız Güneş Uçak’ın adını verdik. Ailemizin acısını yürekten paylaşıyoruz. Güneş’in adı, trafik konusunda farkındalık oluşturmak için, trafik eğitim parkında yaşayacak. Özel proje kapsamında çocuklarımız, uzman eğitmenler rehberliğinde trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenecek. Teorik bilgileri, sahada uygulama fırsatı yakalayacak. Projenin, çocuklarımıza trafik farkındalığı kazandırması adına son derece önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        "Doktorum yasakladı"
        "Doktorum yasakladı"
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar

        Benzer Haberler

        Kuşaklararası buluşma etkinliği
        Kuşaklararası buluşma etkinliği
        Canik Belediyesi stantlarına yoğun ilgi
        Canik Belediyesi stantlarına yoğun ilgi
        Havza Ziraat Odasında kadın ziraat mühendisi göreve başladı
        Havza Ziraat Odasında kadın ziraat mühendisi göreve başladı
        Ladik'te hayvancılık için yeni adım: Canlı hayvan pazarı büyütülüyor
        Ladik'te hayvancılık için yeni adım: Canlı hayvan pazarı büyütülüyor
        Samsun'un ekim ayı kaza bilançosu: 797 yaralı
        Samsun'un ekim ayı kaza bilançosu: 797 yaralı
        Samsun'da yaban ördeklerinin göç yolculuğu görüntülendi
        Samsun'da yaban ördeklerinin göç yolculuğu görüntülendi