Güneş'in adı trafik eğitim parkına verilecek

Samsun'un Atakum Belediye Meclisi, eylül ayında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Güneş Uçak'ın adını, yapımı devam eden trafik eğitim parkına verilmesini oy birliği ile kabul etti.

Atakum Belediyespor U12 Takımı oyuncusu Güneş Uçak’ın adının, Çobanözü Mahallesi’ndeki Trafik Eğitim Parkı’nda yaşatılması teklifi Atakum Belediye Meclisinde kabul edildi. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’in, Çobanözü Mahallesi’ndeki 6 bin 200 metrekarelik alanda çocuklara trafik bilinci kazandırmak için yapımına başlattığı parkta, temel trafik kuralları uygulamalı olarak öğretilecek. Çocukların güvenli bir ortamda pratik yapabilmesi için tasarlanan parkta kavşaklar, dönel kavşak, yaya ve okul geçitleri, trafik ışıkları, yatay ve düşey trafik işaretlemeleri, trafik levhaları, tek ve çift yönlü yol düzenlemeleri, hemzemin geçit, otobüs durağı ve üst geçit gibi gerçek trafik ortamının temel unsurları çocuk ölçeğinde yer alacak. Proje bünyesinde çocuklar, uzman eğitmenler rehberliğinde akülü arabaların direksiyonuna geçecek. Birim içerisinde yaklaşık 40 çocuğun aynı anda eğitim alabileceği bir dersliğin yanı sıra mescit, bebek bakım/emzirme odası gibi vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik bölümler yer alacak.

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"Son derece önemli"

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Güneş’in adının bir farkındalık projesiyle yaşayacağını belirterek "Çocuklarımızın, trafik kurallarını öğrenerek trafik bilinci kazanmaları ve güvenli ulaşım konusunda farkındalık geliştirmelerini için kentimizde Trafik Eğitim Parkı’nı hayata geçiriyoruz. Çobanözü Mahallesi'nde yapımına başladığımız, Trafik Eğitim Parkı’mızı en kısa sürede hizmete açacağız. Çalışmalarımızda büyük aşama kaydettik. Parkımıza iki ay önce elim bir trafik kazası nedeniyle aramızda ayrılan Atakum Belediyesporun yıldız sporcusu, değerli evladımız Güneş Uçak’ın adını verdik. Ailemizin acısını yürekten paylaşıyoruz. Güneş’in adı, trafik konusunda farkındalık oluşturmak için, trafik eğitim parkında yaşayacak. Özel proje kapsamında çocuklarımız, uzman eğitmenler rehberliğinde trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenecek. Teorik bilgileri, sahada uygulama fırsatı yakalayacak. Projenin, çocuklarımıza trafik farkındalığı kazandırması adına son derece önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.