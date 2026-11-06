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        Samsun gastronomisinde eğitim ve sektör iş birliği vurgusu

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen "Her Yönüyle Samsun Gastronomisi: Eğitim ve Sektör Bakışı" başlıklı konferansta, Samsun mutfağının gastronomi turizmindeki potansiyeli, sektörel beklentiler ve gastronomi eğitiminin önemi değerlendirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 17:11 Güncelleme:
        Samsun gastronomisinde eğitim ve sektör iş birliği vurgusu

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen "Her Yönüyle Samsun Gastronomisi: Eğitim ve Sektör Bakışı" başlıklı konferansta, Samsun mutfağının gastronomi turizmindeki potansiyeli, sektörel beklentiler ve gastronomi eğitiminin önemi değerlendirildi.

        Turizm Fakültesi Şevket Aşçı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın moderatörlüğünü Araştırma Görevlisi Dr. Mehmet Kızıleli üstlendi. Programda Samsun mutfağının kimliği, yerel ürünlerin gastronomideki yeri, gastronomi eğitiminin sektörün ihtiyaçlarıyla uyumu ve Samsun'un gastronomi turizminde marka şehir olma potansiyeli ele alındı.

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        Otel mutfağının sektörel deneyimlerini paylaşan Şef Abdullah Erdemir, gastronomi ve aşçılık bölümlerinden mezun olan çok sayıda çalışanı bünyelerinde istihdam ettiklerini belirtti. Samsun'a gelen misafirlerin özellikle Karadeniz mutfağına ve yöresel lezzetlere yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Erdemir, bu doğrultuda yerel ürünleri modern mutfak teknikleriyle yeniden yorumlayarak menülerine dâhil ettiklerini söyledi.

        Butik işletmecilik alanındaki deneyimlerini aktaran Şef Merve Akkuş, yerel ürünlerle çalışmanın ve geleneksel mutfak kültürünü yaşatmanın işletmecilik anlayışlarının temelini oluşturduğunu dile getirdi. Yerel tedarikçilerle iş birliği içerisinde mevsimlik menüler hazırladıklarını belirten Akkuş, işletmelerinde sunulan yemeklerin yerel ürünler kullanılarak hazırlandığını ifade etti. Akkuş ayrıca genç şeflere çalışma imkânı sunduklarını belirterek yerel gastronomi kültürünün gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

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        Konferansın eğitim boyutuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hasan Çakın Kız Meslek Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Öğretmeni Emrah Zeyyat Karbancıoğlu, mesleki eğitimin sektörün beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesi gerektiğini vurguladı. Öğrencilerin mesleğin zorluklarını ve çalışma şartlarını tanıyarak kariyer planlaması yapmalarının önemine değinen Karbancıoğlu, eğitim süreçlerinde farklı işletmelerde staj yaparak deneyim kazanmalarının mesleki gelişimlerine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Karbancıoğlu, nitelikli mutfak profesyonellerinin yetiştirilmesinde eğitim kurumları ile sektör temsilcileri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

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        Samsun'un gastronomi turizminde marka şehir olma potansiyeli değerlendirildi

        Konferansın son bölümünde Samsun'un gastronomi destinasyonu olma potansiyeli ve bu alanda yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Konuşmacılar, Samsun'un sahip olduğu zengin mutfak kültürü ve yerel gastronomik değerlerin turizm açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirterek mevcut çalışmaların umut verici olduğunu ifade etti. Yerel lezzetlerin korunması, tanıtılması ve daha görünür hâle getirilmesi gerektiğine dikkat çeken konuşmacılar, bu yöndeki çalışmaların sürdürülebilir biçimde geliştirilmesi hâlinde Samsun'un gastronomi turizminde marka bir destinasyona dönüşebileceği konusunda ortak görüş bildirdi.

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        Program, moderatör Arş. Gör. Dr. Mehmet Kızıleli tarafından konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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