Bafra'da ev yangını: Anne ve çocuğu dumandan etkilendi

Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ve 4 yaşındaki çocuğu dumandan etkilendi.

Yangın, Kemalpaşa Mahallesi Işık 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan G.'ye ait 3 katlı binanın birinci katındaki evin odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı odada bulunan K.G. isimli anne ile 4 yaşındaki çocuğu dumandan etkilendi. Anne ve çocuğu, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle odada çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.