Samsunspor, Konyaspor maçına hazır

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik çalıştı.

İdmanın ardından Samsunsporlu futbolcular ile taraftarla bir araya geldi.

Takım kaptanı Emre Kılınç, taraftara destek için teşekkür ederek, "Konyaspor maçının bizim için final niteliğinde olduğunu biliyoruz. Tek isteğimiz sizlerin bizi 90 dakika desteklemesidir. Söz veriyoruz, sahada terimizin son damlasına kadar savaşacağız." dedi.

Samsunspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki maç, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak.