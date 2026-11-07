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        Samsun'da 5. kattan düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti

        Samsun'un Atakum ilçesinde 5. kattaki evinin yatak odası balkonundan düşen 39 yaşındaki sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 13:12 Güncelleme:
        Samsun'da 5. kattan düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti

        Samsun'un Atakum ilçesinde 5. kattaki evinin yatak odası balkonundan düşen 39 yaşındaki sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

        Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle'de bulunan bir apartmanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde acil tıp teknisyeni (ATT) olarak görev yapan evli ve 1 çocuk babası Sinan Keleş (39), ikametinin yatak odasının balkon penceresinden aşağı düştü. Sabah saatlerinde vatandaşlar yerde bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark edince durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sinen Keleş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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        Sinan Keleş'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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