Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri ÇTB Başkanı Yılmaz: "TOBB ile güçlü iletişim ve iş birliğini sürdürmeye önem veriyoruz"

        ÇTB Başkanı Yılmaz: "TOBB ile güçlü iletişim ve iş birliğini sürdürmeye önem veriyoruz"

        Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na yaptığı ziyarette, TOBB ile güçlü iletişim ve işbirliğine önem verdiklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 08:58 Güncelleme:
        ÇTB Başkanı Yılmaz: "TOBB ile güçlü iletişim ve iş birliğini sürdürmeye önem veriyoruz"

        Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na yaptığı ziyarette, TOBB ile güçlü iletişim ve işbirliğine önem verdiklerini söyledi.

        ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz ve beraberindeki yeni yönetim kurulu ile meclis üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti. 1 Ekim tarihinde gerçekleştirilen organ seçimlerinin ardından çalışmalarına başlayan Çarşamba Ticaret Borsası'nın yeni yönetimi, kurumsal ziyaretleri kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni ziyaret ederek TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi. Ziyarette, Çarşamba Ticaret Borsası'nın yeni dönem yönetim yapısı hakkında TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na bilgi verildi. Çarşamba'nın ekonomik ve ticari potansiyeli, tarım ve tarıma dayalı ticaretin gelişimi, bölge ekonomisinin güçlendirilmesi ve üyelerin beklentileri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette ayrıca, oda ve borsaların Türkiye ekonomisindeki rolü, ortak çalışma kültürü ve kurumsal dayanışmanın önemi üzerinde duruldu.

        REKLAM

        Başkan Selim Yılmaz, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile gerçekleştirilen görüşmede, kendisine duydukları güveni ve desteği açıkça ifade etti. Yılmaz, Hisarcıklıoğlu'nun oda ve borsalar camiasındaki çalışmalarının ve tecrübesinin önemine değinerek, Çarşamba Ticaret Borsası olarak her zaman yanında olduklarını ve kendisini desteklediklerini dile getirdi. Yeni dönemde Çarşamba Ticaret Borsası yönetimi olarak birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hareket edeceklerini belirten Yılmaz, TOBB ile güçlü iletişim ve iş birliğini sürdürmeye büyük önem verdiklerini ifade etti.

        TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da Çarşamba Ticaret Borsası heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Selim Yılmaz ve beraberindeki yönetim kurulu ile meclis üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve iş birliği mesajlarıyla sona erdi.

        REKLAM

        Selim Yılmaz başkanlığındaki heyette; Meclis Başkanı Murat Yaralı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Musa Taşan ve Abdülkerim Pala, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bekir Atsan, Yönetim Kurulu Üyesi Selim Sağlam, Meclis Başkan Yardımcıları Samet Öztekin ve Mert Danışmaz, Meclis Üyeleri Ahmet Hamdi Gün, Eren Güler, Mustafa Toraman, Ziyacan Öztekin ve Serkan Öztürk ile Genel Sekreter Sercan Yaşar yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        "Doktorum yasakladı"
        "Doktorum yasakladı"
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar

        Benzer Haberler

        Samsun'da lösemiye dikkati çekmek için turuncu ışık altında dans edildi
        Samsun'da lösemiye dikkati çekmek için turuncu ışık altında dans edildi
        Bafra'da elektrik telleri alev aldı
        Bafra'da elektrik telleri alev aldı
        8 maçtır kaybeden Samsunspor'a taraftardan havai fişekli destek Emre Kılınç...
        8 maçtır kaybeden Samsunspor'a taraftardan havai fişekli destek Emre Kılınç...
        Bafra'da ev yangını: Anne ve çocuğu dumandan etkilendi
        Bafra'da ev yangını: Anne ve çocuğu dumandan etkilendi
        Samsunspor, Konyaspor maçına hazır
        Samsunspor, Konyaspor maçına hazır
        Samsun'da 15 yaşındaki çocuk hastanede gördüğü tedaviyle lösemiyi yendi
        Samsun'da 15 yaşındaki çocuk hastanede gördüğü tedaviyle lösemiyi yendi