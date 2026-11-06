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        Samsun'da lösemiye dikkati çekmek için turuncu ışık altında dans edildi

        Samsun'un Atakum ilçesinde, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemiye dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla dans etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 20:22 Güncelleme:
        Samsun'da lösemiye dikkati çekmek için turuncu ışık altında dans edildi

        Samsun'un Atakum ilçesinde, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemiye dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla dans etkinliği düzenlendi.

        Kurupelit Yat Limanı'nda gerçekleştirilen etkinlik için alan, turuncu ışıkla aydınlatıldı.

        Dans eğitmeni Hüsna Bilgin eşliğinde düzenlenen etkinlikte, lösemi hastası çocuklar, aileleri, gönüllüler ve destekçileri bir araya geldi​​​​​​​.

        Katılımcılar, Michael Jackson'ın "Thriller" şarkısı eşliğinde dans ederek lösemiyle mücadele eden çocuklara destek verdi.

        LÖSEV Samsun Koordinatörü Kübra Akın Küçükaras, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerle lösemiye karşı farkındalık oluşturmayı ve toplumsal duyarlılığı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

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        LÖSEV Samsun ofisi olarak her güne bir etkinlik planladıklarını dile getiren Küçükaras, "Buradaki etkinliğimiz de gönüllülerimiz ve gençlerimizle turuncu ışık altında dans etkinliğiydi. Katılım güzel, coşkulu oldu. Eğlenceli geceyi gönüllülerimizle geçirmek istedik. Bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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