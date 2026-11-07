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        50 yıllık sigara pişmanlığı: "Ne olur bırakın"

        Samsun'da 50 yıl boyunca günde 3 paket sigara içen ve 4. evre akciğer kanserini yenen 73 yaşındaki Neşe Ciğerim, yaşadığı pişmanlığı anlattı. Sigarayı bıraktıktan sonra hayata bakışının değiştiğini, sabahları daha dinç uyandığını ve yeniden birçok şeyden keyif almaya başladığını söyleyen Ciğerim, sigara içenlere "Ne olur bırakın" diye seslendi. Kanserle mücadelesinde 5. yılını geride bırakan Ciğerim için hastanede pasta kesildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 10:53 Güncelleme:
        50 yıllık sigara pişmanlığı: "Ne olur bırakın"

        Samsun'da 50 yıl boyunca günde 3 paket sigara içen ve 4. evre akciğer kanserini yenen 73 yaşındaki Neşe Ciğerim, yaşadığı pişmanlığı anlattı. Sigarayı bıraktıktan sonra hayata bakışının değiştiğini, sabahları daha dinç uyandığını ve yeniden birçok şeyden keyif almaya başladığını söyleyen Ciğerim, sigara içenlere "Ne olur bırakın" diye seslendi. Kanserle mücadelesinde 5. yılını geride bırakan Ciğerim için hastanede pasta kesildi.

        Yaklaşık 5 yıl önce COVID19 döneminde hastaneye başvuran Neşe Ciğerim'e yapılan tetkiklerin ardından 4. evre akciğer kanseri teşhisi konuldu. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya takip ettiği tedavi sürecinde akıllı ilaç tedavisi uygulanan Ciğerim, hastalığıyla mücadelesinde 5. yılına ulaştı.

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        50 yıl boyunca sigara kullandığını ve günde 3 paket içtiğini belirten Ciğerim, sigarayı bırakmak için daha önce birçok doktora başvurduğunu ancak başarılı olamadığını söyledi. Sosyal medyada Mora tedavisini gördükten sonra hastaneye geldiğini anlatan Neşe Ciğerim, ilk seansta sigarayı bıraktığını ifade etti.

        Sigarayı bıraktıktan sonra yaşamında önemli değişiklikler olduğunu dile getiren Neşe Ciğerim, "Daha önce çoğu şeyden zevk almazken sigarayı bıraktıktan sonra hayattan yeniden zevk almaya başladım. Sabahları daha dinç uyanıyorum. Önceden gece sigara içmeden uyuyamazdım. Gece saat 02.00'de kalkıp sigara içiyordum. Şimdi saat 23.00'te yatıyorum ve sabah zinde uyanıyorum. Çok pişmanım. Sigara içen kadınları gördüğümde yanlarına gidip ‘Ne olur bırakın' diye yalvarıyorum. Şevket Hoca olmasa belki de ben bu hastalığı yenemezdim" dedi.

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        "Akciğer kanserinin birinci sebebi sigara"

        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya ise Türkiye'de sigara kullanımının önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, sigaraya bağlı akciğer kanserinin hem Türkiye'de hem de dünyada en ölümcül kanser türlerinden biri olduğunu söyledi. Hastaların büyük bölümünde akciğer kanserinin ileri evrede tespit edildiğine dikkat çeken Özkaya, "Artık kişiye özel tedavilerle, Bakanlığımızın izniyle dünya standartlarında uygulanan tedaviler sayesinde hastalarımız daha şanslı. Neşe abla gibi ileri evre akciğer kanseri olmasına rağmen beşinci yılını doldurmasının ve beş yıldır kansersiz bir hayat sürmesinin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

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        Kasım ayının Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu hatırlatan Özkaya, sigarayı bırakmanın kanserle mücadelede en önemli adımlardan biri olduğunu vurguladı. Özkaya, "40 yaşın üzerindeyseniz ve en az 20 yıl sigara içtiyseniz mutlaka doktora başvurmalı ve kanser taramalarınızı yaptırmalısınız. Akciğer kanserinin ülkemizde sık görülen kanserlerden biri olduğunu, bunun birinci sebebinin de sigara olduğunu anlatıyoruz. Lütfen sigara içmeyin" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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