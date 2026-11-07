Samsun'da balkondan düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Samsun'un Atakum ilçesinde balkondan düşen acil tıp teknisyeni yaşamını yitirdi.
Giriş: 07.11.2026 - 15:41 Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde balkondan düşen acil tıp teknisyeni yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Mahallesi İzmir Caddesi'nde beşinci kattaki dairesinin balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybeden Sinan Keleş (39) düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Keleş'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Keleş'in 112'de acil tıp teknisyeni olarak görev yaptığı öğrenildi.
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