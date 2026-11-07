5'inci kattan düşen acil tıp teknisyeni, hayatını kaybetti

Keleş’in evli ve 10 yaşında kız çocuğunun olduğu öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Yenimahalle Mahallesi İzmir Caddesi’nde meydana geldi. Acil tıp teknisyeni Sinan Keleş, 5’inci kattaki dairesinin yatak odasının balkon camından aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Keleş’in hayatını kaybettiği belirlendi. Keleş’in cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna götürüldü.

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