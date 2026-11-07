Trendyol Süper Lig: Samsunspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, sahasında Konyaspor'u 10 mağlup ederek ligde 8 maç sonra puanla tanıştı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, sahasında Konyaspor'u 10 mağlup ederek ligde 8 maç sonra puanla tanıştı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
64. dakikada Dompe'nin ortasına iyi yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
68. dakikada Masuaku'nun ortasında penaltı noktasında topu önünde bulan Andzouana'nın şutunda meşin yuvarlak direğin sağından az farkla auta çıktı.
71. dakikada Andzouan'ın kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinden Enis Destan'ın kafa vuruşunda top direğin üstünden auta gitti.
90. dakikada Bardhi'nin sağdan ortasına 3 kişi arasından iyi yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda top, direğin üstünden az farkla auta çıktı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Gürcan Hasova, Mert Bulut, Selim Şenöz
Samsunspor: Bilal Bayazıt, Joe Mendes, Strahinja Erakovic, Igor Drapinski, Logi Tomasson, Elliot Watt, Samed Onur, Tanguy Coulibaly (Gabriele Guarino dk. 90+2), Antoine Sekongo (Oskar Ohlenschlaeger dk. 78), Afonso Sousa (Jaures Assoumou dk. 72), Mohamed Bayo (Elayis Tavsan dk. 72)
Yedekler: Okan Kocuk, Yalçın Kayan, Yunus Emre Çift, Enes Albak, Mustafa Tan, Saikuba Jarju
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Konyaspor: Bahadır Göngördü, Uğurcan Yazğılı (Yhoan Andzouana dk. 46), Chidozie Awaziem, Rayyan Baniya, Arthur Masuaku, Rajmund Toht (Marko Jevtovic dk. 46), Melih İbrahimoğlu, Ebrima Colley (Enis Bardhi dk. 77), Diogo Gonçalves (Enis Destan dk. 61), JeanLuc Dompe, Mostafa Mohamed (Jackson Muleka dk. 61)
Yedekler: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Arif Boşluk, Ata Yanık, Emir Bars
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gol: Sekongo (dk. 39) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Samed, Mendes, Elayis (Samsunspor), Masuaku, Enis Destan (Konyaspor)
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