Soner Arıca, Samsun'da "Misafir Şarkılar" konseri verdi

Türk pop müziği sanatçısı Soner Arıca, "Misafir Şarkılar" turnesi kapsamında Samsun'da hayranlarıyla buluştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserde Arıca, "Devlerin Aşkı", "Dönsen Bile", "Sen Mutlu Ol", "Deniz Gözlüm", "Beni Bırakma", "Han Sarhoş Hancı Sarhoş", "Misafir" ve "Unutamadım" gibi şarkılarını seslendirdi.

Konser öncesinde AA muhabirine açıklamada bulunan Arıca, "Misafir Şarkılar" konseptinin kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi.

Arıca, "Benim hayatıma misafir olarak gelmiş şarkılar. Benim dinleyicilere sunmak istediğim şarkılar. Onlar benim misafirim, ben onların misafiriyim. Böyle tanımlayabiliriz. Aslında birbirimize konuk oluyoruz diye düşünebiliriz." dedi.

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Turne kapsamında farklı şehirlerde konserler verdiklerini anlatan Arıca, "Misafir Şarkılar turnesi kapsamında şehir şehir dolaşıyoruz. Hepsi çok güzel geçiyor. İlgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde 4 Aralık'ta Misafir Şarkılar Ekstra başlığıyla bu yolculuğu taçlandıracağız. Sonra konsept değiştirerek yolculuğumuz biraz daha devam edecek." ifadelerini kullandı.

Samsun konserinin biletlerinin günler öncesinden tükenmesinin kendisini onurlandırdığını dile getiren Arıca, "Muhtemelen 2027'de birkaç kez daha buluşacağız demek oluyor bu. Dinlemeye, izlemeye devam etsinler. Harika sürprizlerim olacak." diye konuştu.