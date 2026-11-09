Terme, İstanbul'daki Samsun Tanıtım Günleri'nde tanıtıldı

Samsun'un Terme ilçesinin yöresel ürünleri ve kültürel değerleri, İstanbul'da düzenlenen 12. Geleneksel Samsun Tanıtım Günleri'nde tanıtıldı.

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) tarafından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda Terme Belediyesi stant açtı.

Etkinlikte Terme pirinci ve fındığı sergilenirken, ziyaretçilere tereyağlı pirinç pilavı, keşkek ve Terme pidesi ikram edildi. İlçenin tanıtımına yönelik çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, etkinlik boyunca stantta hemşehrileri ve ziyaretçilerle bir araya geldi.

Kul, organizasyona katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Mesafeler uzak olsa da gönüllerimiz bir, memleket sevdamız ortak. Terme'mizin ve Samsun'umuzun güzelliklerini her platformda gururla tanıtmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.