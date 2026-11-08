Atakum Belediyesi, Samsun Tanıtım Günleri'nde hizmetlerini tanıttı

Samsun'un Atakum Belediyesi, İstanbul'da düzenlenen 12. Samsun Tanıtım Günleri'nde açtığı stantta ilçenin turistik ve kültürel değerleri ile belediyenin çalışmalarını tanıttı.

Samsun'un 17 ilçesinin tanıtıldığı organizasyonda Atakum Belediyesinin standı ziyaretçilerden ilgi gördü. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 58 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte belediyenin kırsal kalkınma, çevre, kültür ve sosyal belediyecilik alanlarında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Ziyaretçilere Atakum'un tesisleri ve turistik noktalarını tanıtan broşürler dağıtılırken, Karadeniz'in ilk tohum bankası olarak nitelendirilen Ata Tohum Merkezi'nde üretilen ata tohumları da hediye edildi. Çocuklara ise ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtan boyama kitapları verildi.

REKLAM

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, organizasyonun Samsun'un kültürel değerlerinin geniş kitlelere ulaştırılması açısından önemli olduğunu belirterek, Atakum'un hizmetlerini ve kültürel zenginliklerini İstanbul'da tanıtma fırsatı bulduklarını ifade etti. Türkel, standa gösterilen ilgiden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek organizasyonu düzenleyen SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşçı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Atakum Belediyesi standını SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşçı, Belediye Başkanı Serhat Türkel ve çok sayıda vatandaş ziyaret etti.