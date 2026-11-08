Canik Belediyesinin insansı robotu CANİKMAN, İstanbul'da ziyaretçilerle buluştu

Canik Belediyesinin insansı robotu CANİKMAN, İstanbul'da düzenlenen Samsun Tanıtım Günleri'nde ziyaretçilerden ilgi gördü.

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Canik Belediyesi tarafından açılan stantlarda bilim ve teknoloji etkinlikleri ile ödüllü yarışmalar düzenlendi.

Belediye tarafından Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu olarak tanıtılan CANİKMAN, sergilediği dans ve karate figürleriyle ziyaretçilerden alkış aldı.

Ziyaretçilerle hatıra fotoğrafı çektiren CANİKMAN, etkinlik alanında bulunan kırmızı beyaz renklerle kaplı klasik Samsunspor minibüsünün önünde de poz verdi. Bazı ziyaretçiler robotun yakasına karanfil taktı.

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Etkinliğe katılan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, belediye stantlarının tanıtım günleri boyunca ilgi gördüğünü belirtti.

İstanbul'da hemşehrileriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Sandıkçı, "Yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçilerimizi belediyemiz stantlarında ağırladık. Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu CANİKMAN da bu unutulmaz anlara ayrı bir renk kattı." dedi.

Canik'in gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Sandıkçı, "Canik'imiz için çalışmaya, her yaştan hemşehrimize ve gençlerimize hitap eden projelerimize yenilerini eklemeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

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Sandıkçı, kültürel değerlerin tanıtılmasına katkı sağlayan organizasyon dolayısıyla Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) Genel Başkanı Hasan Kaya Aşcı ve yönetim kurulu ile emeği geçenlere teşekkür etti.