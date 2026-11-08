Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Canik Belediyesinin insansı robotu CANİKMAN, İstanbul'da ziyaretçilerle buluştu

        Canik Belediyesinin insansı robotu CANİKMAN, İstanbul'da ziyaretçilerle buluştu

        Canik Belediyesinin insansı robotu CANİKMAN, İstanbul'da düzenlenen Samsun Tanıtım Günleri'nde ziyaretçilerden ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Canik Belediyesinin insansı robotu CANİKMAN, İstanbul'da ziyaretçilerle buluştu

        Canik Belediyesinin insansı robotu CANİKMAN, İstanbul'da düzenlenen Samsun Tanıtım Günleri'nde ziyaretçilerden ilgi gördü.

        İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Canik Belediyesi tarafından açılan stantlarda bilim ve teknoloji etkinlikleri ile ödüllü yarışmalar düzenlendi.

        Belediye tarafından Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu olarak tanıtılan CANİKMAN, sergilediği dans ve karate figürleriyle ziyaretçilerden alkış aldı.

        Ziyaretçilerle hatıra fotoğrafı çektiren CANİKMAN, etkinlik alanında bulunan kırmızı beyaz renklerle kaplı klasik Samsunspor minibüsünün önünde de poz verdi. Bazı ziyaretçiler robotun yakasına karanfil taktı.

        REKLAM

        Etkinliğe katılan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, belediye stantlarının tanıtım günleri boyunca ilgi gördüğünü belirtti.

        İstanbul'da hemşehrileriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Sandıkçı, "Yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçilerimizi belediyemiz stantlarında ağırladık. Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu CANİKMAN da bu unutulmaz anlara ayrı bir renk kattı." dedi.

        Canik'in gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Sandıkçı, "Canik'imiz için çalışmaya, her yaştan hemşehrimize ve gençlerimize hitap eden projelerimize yenilerini eklemeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

        REKLAM

        Sandıkçı, kültürel değerlerin tanıtılmasına katkı sağlayan organizasyon dolayısıyla Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) Genel Başkanı Hasan Kaya Aşcı ve yönetim kurulu ile emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, İstanbul'da Samsunlularla buluştu
        İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, İstanbul'da Samsunlularla buluştu
        Atakum Kent Konseyi'nde Tuncay Seven yeniden başkan seçildi
        Atakum Kent Konseyi'nde Tuncay Seven yeniden başkan seçildi
        Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Salıpazarı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
        Salıpazarı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
        Samsun'da kamu personelleri, bağımlılığa karşı sporla buluştu
        Samsun'da kamu personelleri, bağımlılığa karşı sporla buluştu
        GÜNCELLEME - Samsun'da toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çöken apartm...
        GÜNCELLEME - Samsun'da toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çöken apartm...