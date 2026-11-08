Atakum Kent Konseyi'nde Tuncay Seven yeniden başkan seçildi

Atakum Kent Konseyi 4. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda mevcut başkan Tuncay Seven, oy birliğiyle ikinci kez başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Ata Sahne Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda tek listeyle gidilen seçimde Tuncay Seven yeniden başkan oldu. Seven ve yönetim kurulu üyeleri, yeni dönemde üç yıl boyunca görev yapacak.

Atakum Belediye Başkan Vekili Halil Taşkın, kent konseylerinin yerel yönetimler açısından fikir üretme ve ortak aklı geliştirme noktasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek, konsey üyelerinin görüş ve önerilerinin yol gösterici olacağını ifade etti.

Yeniden başkan seçilen Tuncay Seven ise daha yaşanabilir bir Atakum için katılımcılık ve iş birliğinin önemine dikkat çekti. Seven, isimler ve görevler değişse de kente karşı sorumluluklarının devam edeceğini belirterek, daha güzel bir Atakum için çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.