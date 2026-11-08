GÜNCELLEME - Samsun'da toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çöken apartman tedbir amaçlı tahliye edildi

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde yanındaki inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle istinat duvarı ve otopark bölümü çöken 7 katlı apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.

Alanlı Mahallesi 3422. Sokak'ta bulunan 19 haneli Alan Apartmanı'nın bitişiğindeki inşaat alanında, yağışların etkisi ve arazinin eğimli yapısı nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

Toprak kayması sonucu apartmanın bahçe istinat duvarı ve otopark bölümü çökerken, binanın bazı bölümlerinde çatlaklar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Atakum Belediyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

AFAD Deprem Risk Azaltma Şube Müdürlüğünden bir jeoloji mühendisi ve bir inşaat mühendisi ile belediye ekipleri bölgede inceleme yaptı.

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Olay sonrası Atakum Belediyesi binayı tahliye ederken, bina tedbir amacıyla mühürlendi.

Apartmanın kat maliklerinden Zeynep Güngör, AA muhabirine, toprak kaymasından iki gün önce bölgede yarıklar oluşmaya başladığını söyledi.

Durumdan haberdar olmasının ardından apartmana geldiğini ve ilgili kurumlara bildirimde bulunduğunu belirten Güngör, "Fotoğraf ve videoları arkadaşlarım bana göndermişti. Hemen geldim. Müteahhitlere ve yapı denetime haber verdik. Çok büyük yarıklar oluşmuştu. Gece AFAD'ı aradım. Belediye ekipleri gece gelip inceleme yaptı." dedi.

Gece boyunca bölgeden sesler geldiğini ve bazı apartman sakinlerinin korku nedeniyle evlerinde kalmadığını anlatan Güngör, "Gece 3-5 daire burada kalmadık, korktuk. Yakınlarımızın evinde kaldık çünkü risk büyüktü, sesler geliyordu. Göz göre göre geldi maalesef." diye konuştu.

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Güngör, bitişikteki inşaat alanında yapılan kazı çalışmalarının toprak kaymasına neden olduğunu düşündüklerini, daha önce belediye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile CİMER'e başvurduklarını anlattı.

İnşaat alanındaki ruhsat işlemlerine ilişkin idari dava açtıklarını da belirten Güngör, "Aşağıdaki arsada kontrolsüz kazı başlatıldı. Bunun neden olduğu yarıklar ve çatlaklar nedeniyle yaşanabilecekleri belediyeye bildirdik. Başvurularımız ve şikayetlerimiz kayıtlı." diye konuştu.

Toprak kaymasının ardından apartmanın temelinin altında da boşalmalar oluştuğunu, belediye ekiplerinin tedbir amaçlı binayı boşaltarak mühürlediğini belirten Güngör, şunları kaydetti:

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"Üç katlı istinat duvarımız ve otopark kısmımız çöktü. Temelin altında da boşalmalar oldu. Bundan dolayı bina tedbir amaçlı mühürlendi. Tam inceleme yapıldıktan sonra karar verilecek. Bize Atakum Belediyesinden verilen bilgi bu şekilde. Biz de bekliyoruz. Çok şükür cana bir şey gelmedi ama malımızın zarar görmesinden dolayı üzgünüz."

Apartman sakinlerinin evlerinden ayrıldığını dile getiren Güngör, bazı ailelerin yakınlarının yanına yerleştiğini, kalacak yeri olmayanlar için ise belediye tarafından geçici barınma imkanı sağlanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.