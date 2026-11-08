Havza'da dejavantajlı gençlere yönelik proje eğitimleri başlayacak

Havza'da dezavantajlı gençlere yönelik hazırlanan ve Proje Destek Sistemi (PRODES) tarafından yüzde 100 hibe desteği almaya hak kazanan proje kapsamında eğitimler verilecek.

Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği (PROGEL) tarafından hazırlanan "PROGEL Gönüllülük Okulu: Erasmus+ ve Projeler Dünyasına Giriş Projesi"nin yürütme takvimi, dernek yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda değerlendirildi.

PROGEL Başkanı Seyit Ahmet Dikmen başkanlığında ilçedeki özel bir tesiste yapılan toplantıda, projenin uygulama süreci ve eğitim programı ele alındı.

ilk aşamasında, Türkiye'nin farklı illerinden 18 gencin katılımıyla 5 gün sürecek eğitimler 15 Kasım'da Havza'da başlayacak. Eğitimlerin ardından katılımcılar için teknik gezi düzenlenecek.

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Projenin ikinci etabının ise şubat ayında başlaması planlanıyor.

Dikmen, yaptığı açıklamada, projenin gönüllülük kültürünü yaygınlaştırmayı, gençlerin proje hazırlama kapasitesini geliştirmeyi ve özellikle Erasmus+ programına ilişkin farkındalık oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Proje kapsamında uluslararası iş birliklerinin kurulmasının da planlandığını ifade eden Dikmen, Havza Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mevcut ve yeni firmalara proje danışmanlığı, eğitim ve bilgilendirme desteği verilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Dikmen, bu çalışmalarla işletmelerin ulusal ve uluslararası hibe programlarından yararlanma kapasitelerinin artırılmasının ve yerel kalkınmaya katkı sağlanmasının amaçlandığını dile getirdi.

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Proje kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden 18 gencin eğitimlere katılacağını belirten Dikmen, katılımcılara Erasmus+ KA152, KA153, KA154 ve ESC30-SOL programları hakkında eğitim verileceğini ifade etti.

Dikmen, katılımcıların düzenlenecek kültürel etkinliklerle Türkiye'nin farklı kültürlerini tanıma fırsatı da bulacağını kaydetti.