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        Samsun'da toprak kayması nedeniyle apartmanda çatlaklar oluştu

        Samsun'un Atakum ilçesinde yapımı devam eden inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle bitişiğindeki 7 katlı apartmanın bazı bölümlerinde çatlaklar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 11:46 Güncelleme:
        Samsun'da toprak kayması nedeniyle apartmanda çatlaklar oluştu

        Samsun'un Atakum ilçesinde yapımı devam eden inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle bitişiğindeki 7 katlı apartmanın bazı bölümlerinde çatlaklar oluştu.

        Alanlı Mahallesi 3422. Sokak'ta bulunan 19 haneli Alan Apartmanı'nın sol tarafındaki inşaat alanında, yağışların etkisi ve arazinin eğimli yapısı nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

        Toprak kayması sonucu apartmanın bahçe istinat duvarı ve otopark bölümünde çökmeler ve yarıklar oluşurken, binanın bazı bölümlerinde de çatlaklar meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, Atakum Belediyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

        AFAD Deprem Risk Azaltma Şube Müdürlüğünden bir jeoloji mühendisi ve bir inşaat mühendisi ile Atakum Belediyesi ekipleri alanda ve binada inceleme yaptı.

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        Toplam 54 kişinin yaşadığı apartmandaki bazı aileler kendi istekleriyle binayı tahliye etti.

        Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, belediye ekipleri tarafından bölgede gerekli güvenlik tedbirleri alınarak çalışmalara başlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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