Samsun-Ankara kara yolunda kar yağışı etkili oluyor
Samsun-Ankara kara yolunun Çakallı mevkisinde kar yağışı etkili oluyor.
Giriş: 08.11.2026 - 10:19 Güncelleme:
Samsun-Ankara kara yolunun Çakallı mevkisinde kar yağışı etkili oluyor.
Kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü Çakallı mevkisinde de etrafı beyaza boyadı.
Sürücüler, kar yağışıyla birlikte sisin de yer yer etkili olduğu kara yolunda dikkatli ilerliyor.
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