Samsun'da motosiklet kazası: 1 yaralı
Samsun'da meydana gelen motosiklet kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Giriş: 08.11.2026 - 10:12 Güncelleme:
Samsun'da meydana gelen motosiklet kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Aleyna Korkmaz idaresindeki 55 ARC 289 plakalı motosiklet, seyir halindeyken kayarak devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Aleyna Korkmaz, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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