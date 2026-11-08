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        Elektrik akımına kapılan Gürcü şoför Samsun Şehir Hastanesinde hayata tutundu

        İLYAS GÜN - Gürcistan ile Türkiye arasında tır şoförlüğü yapan ve mola verdiği Samsun'un Terme ilçesinde elindeki oltanın yüksek gerilim hattına temas etmesi nedeniyle elektrik akımına kapılan İakob Berıdze, Samsun Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde gördüğü tedavi sayesinde hayata tutundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Elektrik akımına kapılan Gürcü şoför Samsun Şehir Hastanesinde hayata tutundu

        İLYAS GÜN - Gürcistan ile Türkiye arasında tır şoförlüğü yapan ve mola verdiği Samsun'un Terme ilçesinde elindeki oltanın yüksek gerilim hattına temas etmesi nedeniyle elektrik akımına kapılan İakob Berıdze, Samsun Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde gördüğü tedavi sayesinde hayata tutundu.

        Türkiye'den aldığı ürünleri tırla 25 gün önce Gürcistan'a götüren 40 yaşındaki İakob Berıdze, Terme ilçesinde bulunan Miliç Irmağı yakınında mola verdi.

        Irmakta balık tutan Gürcü tır şoförü, avın ardından oltasının yüksek gerilim hattına temas etmesi nedeniyle elektrik akımına kapıldı.

        Kolları, ayakları ve iç organları büyük zarar gören Berıdze, Samsun Şehir Hastanesi Yanık Merkezine kaldırıldı.

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        Vücudunda ağır yanıklar oluşan Berıdze, merkezde yoğun ve kapsamlı tedavi sürecinin ardından yaşam savaşını kazandı.

        Sağlık durumu iyiye giden Gürcü şoförün yakın zamanda taburcu edilmesi planlanıyor.

        - Aracına bineceği sırada akıma kapıldı

        Berıdze, AA muhabirine, tır şoförlüğü yaptığını, istirahat etmek amacıyla Terme ilçesinde durduğunu söyledi.

        Bir süre uyuduktan sonra sabah kalkıp ırmakta 7 metrelik oltasıyla balık tuttuğunu belirten Berıdze, "Birkaç saat balık tutmaya çalıştım. Sonra araca geri dönüyordum. Oltam açık gidiyordum. Araca girmeden birkaç saniye öncesinden itibaren bir şeyi hatırlamıyorum. Aracıma girmeden önce yüksek voltaj beni çarptı." dedi.

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        Samsun'da 25 gündür tedavisinin devam ettiğini anlatan Berıdze, "Doktorlar sağ olsunlar, benim için her şeyi yaptılar. Onlara çok teşekkür ederim. Şu an durumun iyi, birkaç güne belki eve gidebilirim." ifadesini kullandı.

        - En çok haşlanma, yanıcı madde ve elektrik yanıkları görülüyor

        Samsun Şehir Hastanesi Yanık Merkezi sorumlusu Dr. Alper Ceylan, merkezlerinde 2006 yılından bu yana hizmet verdiklerini dile getirdi.

        Sadece Karadeniz Bölgesi'nden gelen hastalara değil, yabancı uyruklulara da hizmet verdiklerini vurgulayan Ceylan, "Merkez olarak yıllık 5 bin poliklinik, 400 de yatan hastaya hizmet vermekteyiz. Hastalarda en çok haşlanma yanıkları, yanıcı madde yanıkları ve elektrik yanıkları karşımıza çıkıyor. Günümüzdeki en ileri teknolojilik tedavileri uyguluyoruz. Cihaz ya da malzeme eksiği bulunmamakta." diye konuştu.

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        Gürcistan vatandaşı tır şoförünün de elektrik yanığı ile kendilerine geldiğine işaret eden Ceylan, "Yaklaşık 1 ay önce bize geldi. Hastanın akut döneminde tedavisi planlandı. Gerekli işlemler yapıldı. Şu anda hasta iyileşme sürecini tamamlamak üzere. Önümüzdeki hafta taburcu etmeyi planlıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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