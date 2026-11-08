Havza'da "Her Şey Yolunda" oyunu sahnelendi
Samsun Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Havza'da "Her Şey Yolunda" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.
Giriş: 08.11.2026 - 11:57 Güncelleme:
Samsun Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Havza'da "Her Şey Yolunda" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.
Muzaffer İzgü'nün Sınır isimli eserinden uyarlanan, savaşın ve sınırların anlamsızlığını, insan dostluğunu ve kara mizah öğelerini işleyen tek perdelik oyun Havza Belediye Kültür Merkezi'nde seyirci ile buluştu.
Sınırda nöbet tutan iki askeri konu alan oyun seyirciler tarafından ilgiyle izlendi.
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