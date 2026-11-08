İstanbul'a Canik imzası: CANİKMAN, tanıtım günlerinin gözdesi oldu

Samsun’un Canik Belediyesi'nin stantları, İstanbul'da düzenlenen Samsun Tanıtım Günleri'nde büyük ilgiye sahne oldu. Stantlarda ziyaretçiler, Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu olan CANİKMAN ile bir araya gelme fırsatı buldu.

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Samsun Tanıtım Günleri'nde yer alan Canik Belediyesi stantları vatandaşların ziyaret noktası oldu. Ziyaretçiler, bilim ve teknoloji etkinlikleri ile ödüllü yarışmalarla buluştuğu stantlarda ayrıca Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu olan CANİKMAN ile bir araya gelme fırsatı buldu. CANİKMAN, kendine özgü dansları ve sergilediği karate figürleriyle büyük alkış alırken ziyaretçiler, ödüllü yarışmalarda heyecan dolu anlar yaşadı.

REKLAM

Canik'in hem bugününe hem de geleceğine değer katan projeler kazandırırken ayrıca turizm potansiyelini daha yukarıya taşıyacak hamlelere yenilerini eklemeyi sürdüreceklerini kaydeden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik'imiz için çalışmaya, her yaştan hemşehrimiz ve gençlerimize hitap eden projelerimize yenilerini eklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Canik Belediyesi stantlarının tanıtım günleri boyunca yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Başkan Sandıkçı, "İstanbul'da düzenlenen Samsun Tanıtım Günleri'nde vatandaşlarımızla buluştuk. Yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçilerimizi belediyemiz stantlarında ağırladık. Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotumuz CANİKMAN'ımızda bu unutulmaz anlara ayrı bir renk kattı. Kültürel değerlerimizin tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunan bu güzide organizasyonun düzenlenmesinde başta SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşcı ve yönetim kurulu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Stantlarımızı ilgiyle ziyaret eden tüm konuklarımıza ayrıca şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

REKLAM

CANİKMAN direksiyon başına geçti

Canik Belediyesi stantlarında gelen ziyaretçilerle hatıra fotoğrafı çektiren Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu olan CANİKMAN, düzenlenen ödüllü yarışmalarda da ziyaretçilerin heyecan ve sevincine ortak oldu. Samsun Tanıtım Günleri'nin simgesi haline gelen CANİKMAN, organizasyon alanında yer alan ve kırmızı beyaz renklerle kaplanan klasik Samsunspor minibüsünün önünde hatıra pozu verdi. Ziyaretçiler ise CANİKMAN'ın yakasına karanfil taktı.