Başkan Kurnaz: "İstanbul'da hemşehrilerimizle buluştuk"

12. Geleneksel Samsun Tanıtım Günleri için İstanbul’a giden Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Hem Samsun’umuzun tarihini ve kültürel zenginliklerini tanıttık hem de hemşehrilerimizle hasret giderdik" dedi.

12. Geleneksel Samsun Tanıtım Günleri, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirildi. İlkadım Belediyesi tarafından etkinlik alanında açılan stantta, İlkadım Belediyesi tarafından hayata geçirilen hizmetler, devam eden çalışmalar ve planlanan projeler tanıtıldı. Etkinlikte alanında Samsunlularla buluşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İstanbul’da Samsun ve Samsun kültürünün en güzel şekilde tanıtıldığını söyledi.

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"Standımızla festivalde yerimizi aldık"

12. Geleneksel Samsun Tanıtım Günleri’nin, Samsun’a ve ilçelerine önemli katkılar sağladığını söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "Samsun’umuzun köklü tarihini, zengin kültürel mirasını, geleneklerini ve yöresel değerlerini yaşatan bu anlamlı organizasyonda, şehrimizin kalbi İlkadım’ımızda hayata geçirdiğimiz ve planladığımız projeleri, tarihî ve kültürel zenginliklerini tanıtmanın gururunu yaşadık. Millî Mücadele’nin ilk adımlarının atıldığı, tarihi mirası ve kültürel değerleriyle Samsun’umuzun önemli merkezlerinden biri olan İlkadım’ı ve belediyemizin çalışmalarını, standımızda vatandaşlarımızla buluşturduk. Hem Samsun’umuzun tarihini ve kültürel zenginliklerini tanıttık hem de hemşehrilerimizle hasret giderdik. Nerede olursak olalım, Samsun’umuza ve İlkadım’ımıza duyduğumuz sevgiyle birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu yansıtan bu anlamlı programda, İstanbul’da hemşehrilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Şehrimizin ve ilçemizin tanıtımına katkı sunan bu güzel organizasyonda başta SAMKON Genel Başkanı Kaya Aşçı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bizleri sevgi ve muhabbetle karşılayan tüm vatandaşlarımıza gönülden selamlarımı iletiyorum" diye konuştu.