Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Başkan Kurnaz: "İstanbul'da hemşehrilerimizle buluştuk"

        Başkan Kurnaz: "İstanbul'da hemşehrilerimizle buluştuk"

        12. Geleneksel Samsun Tanıtım Günleri için İstanbul'a giden Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Hem Samsun'umuzun tarihini ve kültürel zenginliklerini tanıttık hem de hemşehrilerimizle hasret giderdik" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 12:51 Güncelleme:
        Başkan Kurnaz: "İstanbul'da hemşehrilerimizle buluştuk"

        12. Geleneksel Samsun Tanıtım Günleri için İstanbul’a giden Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Hem Samsun’umuzun tarihini ve kültürel zenginliklerini tanıttık hem de hemşehrilerimizle hasret giderdik" dedi.

        12. Geleneksel Samsun Tanıtım Günleri, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirildi. İlkadım Belediyesi tarafından etkinlik alanında açılan stantta, İlkadım Belediyesi tarafından hayata geçirilen hizmetler, devam eden çalışmalar ve planlanan projeler tanıtıldı. Etkinlikte alanında Samsunlularla buluşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İstanbul’da Samsun ve Samsun kültürünün en güzel şekilde tanıtıldığını söyledi.

        REKLAM

        "Standımızla festivalde yerimizi aldık"

        12. Geleneksel Samsun Tanıtım Günleri’nin, Samsun’a ve ilçelerine önemli katkılar sağladığını söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "Samsun’umuzun köklü tarihini, zengin kültürel mirasını, geleneklerini ve yöresel değerlerini yaşatan bu anlamlı organizasyonda, şehrimizin kalbi İlkadım’ımızda hayata geçirdiğimiz ve planladığımız projeleri, tarihî ve kültürel zenginliklerini tanıtmanın gururunu yaşadık. Millî Mücadele’nin ilk adımlarının atıldığı, tarihi mirası ve kültürel değerleriyle Samsun’umuzun önemli merkezlerinden biri olan İlkadım’ı ve belediyemizin çalışmalarını, standımızda vatandaşlarımızla buluşturduk. Hem Samsun’umuzun tarihini ve kültürel zenginliklerini tanıttık hem de hemşehrilerimizle hasret giderdik. Nerede olursak olalım, Samsun’umuza ve İlkadım’ımıza duyduğumuz sevgiyle birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu yansıtan bu anlamlı programda, İstanbul’da hemşehrilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Şehrimizin ve ilçemizin tanıtımına katkı sunan bu güzel organizasyonda başta SAMKON Genel Başkanı Kaya Aşçı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bizleri sevgi ve muhabbetle karşılayan tüm vatandaşlarımıza gönülden selamlarımı iletiyorum" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        Samsun'da 17 ilçeden 420 kamu personeli pickleball şampiyonasında buluştu
        Samsun'da 17 ilçeden 420 kamu personeli pickleball şampiyonasında buluştu
        Havza'da "Her Şey Yolunda" oyunu sahnelendi
        Havza'da "Her Şey Yolunda" oyunu sahnelendi
        Havza'da dejavantajlı gençlere yönelik proje eğitimleri başlayacak
        Havza'da dejavantajlı gençlere yönelik proje eğitimleri başlayacak
        Samsun'da toprak kayması nedeniyle apartmanda çatlaklar oluştu
        Samsun'da toprak kayması nedeniyle apartmanda çatlaklar oluştu
        Elektrik akımına kapılan Gürcü şoför Samsun Şehir Hastanesinde hayata tutun...
        Elektrik akımına kapılan Gürcü şoför Samsun Şehir Hastanesinde hayata tutun...
        Alkollü sürücü karşı şeride geçti: 4 yaralı
        Alkollü sürücü karşı şeride geçti: 4 yaralı