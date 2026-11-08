Salıpazarı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini gösterdi.
Giriş: 08.11.2026 - 14:50 Güncelleme:
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini gösterdi.
İlçeye bağlı Esatçiftliği, Tahnal, Güzelvatan, Gökçebaşı, Çağlayan, Suluca ve Tacalan mahallelerinde etkisini sürdüren yağışla birlikte çevredeki yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kış manzaraları oluşturdu.
İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.
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