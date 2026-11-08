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        Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Samsun'da narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sentetik hap ve bonzai ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 15:25 Güncelleme:
        Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Samsun'da narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sentetik hap ve bonzai ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda B.A. sentetik hap, E.A. ise bonzai ile yakalandı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2 şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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