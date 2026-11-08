Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda B.A. sentetik hap, E.A. ise bonzai ile yakalandı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2 şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun'da narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sentetik hap ve bonzai ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

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