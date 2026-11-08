İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, İstanbul'da Samsunlularla buluştu

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İstanbul'da düzenlenen 12. Geleneksel Samsun Tanıtım Günleri'nde hemşehrileriyle bir araya geldi.

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) tarafından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte İlkadım Belediyesi de stant açtı.

Stantta belediyenin hayata geçirdiği hizmetler, devam eden çalışmalar ve planlanan projeler ziyaretçilere tanıtıldı.

Etkinliğe katılan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Samsun'un tarihi ve kültürel değerlerinin İstanbul'da tanıtılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Organizasyonun Samsun'un ve ilçelerinin tanıtımına katkı sağladığını belirten Kurnaz, "Samsun'umuzun köklü tarihini, zengin kültürel mirasını, geleneklerini ve yöresel değerlerini yaşatan bu organizasyonda, İlkadım'da hayata geçirdiğimiz ve planladığımız projeleri vatandaşlarımızla buluşturduk. Hem Samsun'umuzun tarihini ve kültürel zenginliklerini tanıttık hem de hemşehrilerimizle hasret giderdik." dedi.

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İlkadım'ın Milli Mücadele tarihindeki yerine dikkati çeken Kurnaz, ilçenin tarihi ve kültürel mirasını daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçladıklarını ifade etti.

İstanbul'da yaşayan Samsunlularla bir araya gelmenin kendileri için anlamlı olduğunu vurgulayan Kurnaz, şöyle devam etti:

"Nerede olursak olalım, Samsun'umuza ve İlkadım'ımıza duyduğumuz sevgiyle birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. İstanbul'da hemşehrilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Şehrimizin ve ilçemizin tanıtımına katkı sunan bu organizasyonda başta SAMKON Genel Başkanı Kaya Aşçı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."