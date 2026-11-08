Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Çorum FK-Fenerbahçe maçının ardından

        Çorum FK-Fenerbahçe maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK'yi 5-0 yenen Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu İrfan Can Kahveci, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna çağrılmamasından dolayı üzüldüğünü söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 19:55 Güncelleme:
        Çorum FK-Fenerbahçe maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK'yi 5-0 yenen Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu İrfan Can Kahveci, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna çağrılmamasından dolayı üzüldüğünü söyledi.

        İrfan Can Kahveci, maçın oynandığı Çorum Şehir Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında memleketi Çorum'da ilk maçına çıktığını ve goller attığını dile getirdi.

        Çok mutlu olduğunu aktaran İrfan Can, "İnşallah Emre hocamız ile beraber böyle seriler yakalarız." dedi.

        A Milli Takım aday kadrosuna çağrılmamasına da değinen İrfan Can, "Şu anda formda olduğumu düşünüyorum. Tabii davet gelmeyince üzüldüm, bu yalan değil. Bu maçtaki gol sevincinde Sergen Hoca ile alakalı hiçbir şey yapmadım. Sergen Hoca sevdiğim ve saydığım bir isim. Birebir tanıdığım bir isim. Sevinçle alakalı bir şey yok yani yanlış anlaşılmasın. Milli takım yeni hocamızla ilk maçına çıkacak inşallah başarılı olur. Milli bayraklı forma çok başka bir şey. Başarılar diliyorum hem hoca ve ekibine hem de futbolcu kardeşlerime..." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        İrfan Can Kahveci, teknik direktörlerin kendisinden istenen şeyleri yapmaya çalıştığını aktararak, "Uzun zamandır kendime dikkat ediyorum ve çalışıyorum. Bugünlerin geleceğini biliyorum ve daha iyi günler de gelecek. Çünkü hiçbir zaman vazgeçmeden çalışıyorum. İnsanlar istediği kadar eleştirsin ben kendi işime bakıyorum. İnşallah galibiyetlerle devam ederiz." şeklinde konuştu.

        - Guendouzi: "Biz kaliteli bir ekibiz, kaliteli gruba sahibiz"

        Sarı-lacivertli takımın orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi ise bu haftayı çok iyi geçirdiklerini belirterek, "Bu hafta 2 iyi netice aldık. Almış olduğumuz neticelerden gayet mutluyuz. Tabii ki bu galibiyetleri önümüzdeki haftalar bir moral olarak kullanıp çalışmaya devam edeceğiz. Milli aradan sonra da bu performansı göstermemiz lazım. Bu almış olduğumuz galibiyetlerle şunu gösterdik biz kaliteli bir ekibiz, kaliteli gruba sahibiz. Dolayısıyla daha da ilerleyebilmek ve kalitemizi ortaya koymak adına daha çok çalışmak zorundayız." yorumunu yaptı.

        REKLAM

        Takımın başına Emre Belözoğlu'nun gelmesini de değerlendiren Guendouzi, şunları kaydetti:

        "Maça çıkmadan önce Emre Hoca ile birkaç antrenmana çıktık. Aslında bu iki, üç antrenmanda da onun bizden neler istediğini gayet iyi anladık. Oynatmayı düşündüğü oyunu bana göre sahaya iyi yansıttığımızı düşünüyorum. Nasıl atak yapmamız gerekiyor, nasıl defans yapmamız gerekiyor, bu konuları iyi bir şekilde anladık. Maçtan önce bize fazlasıyla tavsiyelerde bulundu, bize öz güven aşıladı, kendisi futbolculuk döneminde çok büyük bir oyuncuydu. Şimdi milli ara olacak ve bu arada çok iyi bir şekilde çalışacağız. Nasıl oynamamız gerektiğini ve nasıl bir oyun planı ortaya koymamız gerektiğini bana göre çok iyi biliyor Emre Hocamız. Dolayısıyla milli arada yapacağımız antrenmanlarla beraber başarılı sonuçlar almayı hedefliyoruz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yüzleri maskeli 4 kişiden Rojin'in amcasına saldırı! "Bu davayı bırakın"
        Yüzleri maskeli 4 kişiden Rojin'in amcasına saldırı! "Bu davayı bırakın"
        Teknoloji devinde casusluk skandalı
        Teknoloji devinde casusluk skandalı
        6 kent için "sarı" alarm verildi! 2 bölgede kar ve yağmur
        6 kent için "sarı" alarm verildi! 2 bölgede kar ve yağmur
        Elektrikli otomobilde kâr çıkmazı
        Elektrikli otomobilde kâr çıkmazı
        ABD'deki Kongre baskını İsrail'de de yaşanır mı?
        ABD'deki Kongre baskını İsrail'de de yaşanır mı?
        "Yaptığımız en iyi şeylerden biri olarak tarihe geçecek"
        "Yaptığımız en iyi şeylerden biri olarak tarihe geçecek"
        Borçlara yeni tecil kolaylığı
        Borçlara yeni tecil kolaylığı
        "ABD Çin'den yardım istedi" iddiası
        "ABD Çin'den yardım istedi" iddiası
        "Benim kalbim hâlâ seninle atıyor"
        "Benim kalbim hâlâ seninle atıyor"
        Cevad Prekazi hayatını kaybetti
        Cevad Prekazi hayatını kaybetti
        Mısır'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var
        Mısır'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Yıkılmaz kale Dolmabahçe!
        Yıkılmaz kale Dolmabahçe!
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Kara Kartal'ı Vlahovic uçurdu!
        Kara Kartal'ı Vlahovic uçurdu!
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        Alanya'da kazanan Trabzonspor!
        Alanya'da kazanan Trabzonspor!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        Samsun'da yağmur sonrası gökkuşağı oluştu
        Samsun'da yağmur sonrası gökkuşağı oluştu
        Atakum Belediyesi, Samsun Tanıtım Günleri'nde hizmetlerini tanıttı
        Atakum Belediyesi, Samsun Tanıtım Günleri'nde hizmetlerini tanıttı
        Canik Belediyesinin insansı robotu CANİKMAN, İstanbul'da ziyaretçilerle bul...
        Canik Belediyesinin insansı robotu CANİKMAN, İstanbul'da ziyaretçilerle bul...
        İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, İstanbul'da Samsunlularla buluştu
        İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, İstanbul'da Samsunlularla buluştu
        Atakum Kent Konseyi'nde Tuncay Seven yeniden başkan seçildi
        Atakum Kent Konseyi'nde Tuncay Seven yeniden başkan seçildi
        Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı