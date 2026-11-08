Samsun'da yağmur sonrası gökkuşağı oluştu
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde akşam saatlerinde gökkuşağı oluştu.
Giriş: 08.11.2026 - 18:42 Güncelleme:
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde akşam saatlerinde gökkuşağı oluştu.
İl genelinde gün boyu aralıklarla etkili olan sağanağın ardından hava kısmen açtı.
19 Mayıs ilçesinde akşam saatlerinde yağışın kesilmesiyle gökkuşağı oluştu.
Kısa süreli görsel şölen oluşturan gökkuşağı, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
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