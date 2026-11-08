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        Terme'nin güzellikleri İstanbul'da tanıtıldı

        Samsun'un Terme ilçesine ait yöresel lezzetler, kültürel değerler ve tarımsal ürünler, İstanbul'da düzenlenen 12. Geleneksel Samsun Tanıtım Günleri'nde ziyaretçilerle buluştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 20:32 Güncelleme:
        Terme'nin güzellikleri İstanbul'da tanıtıldı

        Samsun’un Terme ilçesine ait yöresel lezzetler, kültürel değerler ve tarımsal ürünler, İstanbul’da düzenlenen 12. Geleneksel Samsun Tanıtım Günleri’nde ziyaretçilerle buluştu.

        Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) tarafından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen organizasyonda kurulan Terme Belediyesi standı, ziyaretçilerin ilgi gösterdiği noktalardan biri oldu. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, etkinlik boyunca standı ziyaret eden hemşehrileri ve misafirlerle bir araya geldi. "Samsun’un Kalbinde Herkese Yer Var" mottosuyla gerçekleştirilen tanıtım günlerinde, ilçenin tarımsal ve kültürel zenginlikleri ön plana çıktı. Terme pirinci ve fındığı başta olmak üzere ilçeye özgü ürünlerin sergilendiği stantta ziyaretçilere tereyağlı pirinç pilavı, keşkek ve Terme pidesi ikram edildi. Standı ziyaret eden misafirlere ayrıca günün anısına çeşitli hediyeler verildi.

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        Başkan Kul hemşehrileriyle buluştu

        Organizasyona siyaset, bürokrasi ve ekonomi dünyasından çok sayıda isim katılırken, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul da gurbette yaşayan Samsunlularla bir araya geldi. Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Kul, memleket hasretini paylaşmak ve Terme’nin güzelliklerini tanıtmak amacıyla organizasyonda yer aldıklarını belirtti. Başkan Kul, "SAMKON’un öncülüğünde düzenlenen bu güzel organizasyonda Terme’mizden, Samsun’dan ve Türkiye’nin dört bir yanından gelerek bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize, bürokratlarımıza ve misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Mesafeler uzak olsa da gönüllerimiz bir, memleket sevdamız ortak. Bu güzel organizasyona liderlik eden SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşçı’ya ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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