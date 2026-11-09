Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da 3 ilçede narkotik operasyonu: 5 gözaltı

        Samsun'da 3 ilçede narkotik operasyonu: 5 gözaltı

        Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 ilçede düzenlenen narkotik operasyonlarında bin 726 uyuşturucu hap ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, aranan 5 kişi yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:18 Güncelleme:
        Samsun'da 3 ilçede narkotik operasyonu: 5 gözaltı

        Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 ilçede düzenlenen narkotik operasyonlarında bin 726 uyuşturucu hap ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, aranan 5 kişi yakalandı.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik İlkadım, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde çalışma yürütüldü.

        Çalışmalar kapsamında 8 kişinin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda bin 726 adet sentetik ecza hap, 5,72 gram fubinica, 174 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 135 mililitre likit aseton, 80,50 gram esrar, 2 adet ecstasy hap ve 1 adet sentetik kannabinoidli sigara ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, 11 fişek ve 1 hassas terazi bulundu.

        REKLAM

        Operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan haklarında 10 yıl ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi ile aynı suçtan ifadeleri alınmak üzere aranan 1 kişi yakalandı. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan ifadeleri alınmak üzere aranan 2 kişinin de yakalanmasıyla toplam 5 aranan şahıs gözaltına alındı.

        Olayla ilgili şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Samsun'daki Kızlan Yaylası karla kaplandı
        Samsun'daki Kızlan Yaylası karla kaplandı
        Çarşamba Devlet Hastanesi'nde "Çocuk Günübirlik Ünitesi" açıldı
        Çarşamba Devlet Hastanesi'nde "Çocuk Günübirlik Ünitesi" açıldı
        Samsun'da SUV araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
        Samsun'da SUV araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
        Salıpazarı'nın turizm potansiyeli İstanbul'da tanıtıldı
        Salıpazarı'nın turizm potansiyeli İstanbul'da tanıtıldı
        Terme, İstanbul'daki Samsun Tanıtım Günleri'nde tanıtıldı
        Terme, İstanbul'daki Samsun Tanıtım Günleri'nde tanıtıldı
        Terme'nin güzellikleri İstanbul'da tanıtıldı
        Terme'nin güzellikleri İstanbul'da tanıtıldı