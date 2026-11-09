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        Salıpazarı'nın turizm potansiyeli İstanbul'da tanıtıldı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinin kültürel değerleri, yöresel ürünleri ve belediye projeleri, İstanbul'da düzenlenen 12. Geleneksel Samsun Tanıtım Günleri'nde tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 08:52 Güncelleme:
        Salıpazarı'nın turizm potansiyeli İstanbul'da tanıtıldı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinin kültürel değerleri, yöresel ürünleri ve belediye projeleri, İstanbul'da düzenlenen 12. Geleneksel Samsun Tanıtım Günleri'nde tanıtıldı.

        Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) tarafından 5-8 Kasım tarihlerinde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda Salıpazarı Belediyesi stant açtı.

        Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, etkinlikte hemşehrileriyle bir araya gelerek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        İlçenin doğal güzelliklerini turizme kazandırmayı hedeflediklerini belirten Karaca, "Turizm master planımızı hazırlıyoruz. Plan tamamlandıktan sonra Karacaören Şelalesi, Çağlayan Şelaleleri, Garpu Kalesi ve kaya mezarları gibi değerlerimizi turizme kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

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        Coğrafi işaretli kestane balının yanı sıra kestane böreği için de coğrafi işaret başvurusu üzerinde çalıştıklarını aktaran Karaca, ilçede organik meyve kurutma tesisi kurmayı planladıklarını söyledi.

        Karaca, yeni belediye hizmet binası, kültür merkezi, sosyal tesis, sanayi sitesi ve TOKİ konut projeleri üzerinde çalıştıklarını, ayrıca yöresel ürünlerin sergileneceği bir sanat sokağı oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Samsun Tanıtım Günleri'nin hemşehriler arasındaki bağları güçlendirdiğini vurgulayan Karaca, "Buradaki mesele sadece el ürünleri ve yemekler değil. Hemşehrilerimizin bir araya gelmesi, hasret gidermesi ve birbirleriyle istişare etmesi de çok önemli." diye konuştu.

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        Karaca, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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