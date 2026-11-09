Samsun'daki Kızlan Yaylası karla kaplandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, 1020 rakımlı Kızlan Yaylası'nı beyaza bürüdü.
Giriş: 09.11.2026 - 10:08 Güncelleme:
Samsun'un Alaçam ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, 1020 rakımlı Kızlan Yaylası'nı beyaza bürüdü.
İlçenin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışının ardından Kızlan Yaylası'nda güzel kış manzaraları oluştu.
Kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan yayla, sabah saatlerinde dron ve cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
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