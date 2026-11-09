Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2'si kadın 3 gözaltı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan E.K. (27) ile K.C. (32) ve G.M. (39) adli kadınlar emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, 2'si kadın 3 kişinin bulunduğu bir ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 1093 adet sentetik ecza hap ile 0,10 gram metamfetamin ele geçirildi.

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