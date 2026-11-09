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        Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2'si kadın 3 gözaltı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2'si kadın 3 gözaltı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, 2'si kadın 3 kişinin bulunduğu bir ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 1093 adet sentetik ecza hap ile 0,10 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan E.K. (27) ile K.C. (32) ve G.M. (39) adli kadınlar emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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