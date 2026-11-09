Samsun'da uyuşturucu hap ve ruhsatsız silah ele geçirildi: 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İlkadım ilçesinde 3 şüphelinin üstlerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda bin 122 adet sentetik ecza hap, 0,80 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 5 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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