Samsun'da 11 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, hakkında 11 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Giriş: 09.11.2026 - 11:14 Güncelleme:
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, hakkında 11 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 'kasten yaralama' suçundan 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan O.U. yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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