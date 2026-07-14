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        Canik Belediyesinden vatani görevini yerine getirecek gençlere destek

        Canik Belediyesi, vatani görevini yerine getirecek gençlere 6 bin lira asker harçlığı ve asker çantası desteği veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Canik Belediyesinden vatani görevini yerine getirecek gençlere destek

        Canik Belediyesi, vatani görevini yerine getirecek gençlere 6 bin lira asker harçlığı ve asker çantası desteği veriyor.

        Canik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeden vatani görevini yerine getirmek üzere birliklerine katılacak gençlere 6 bin lira harçlık ve asker çantası desteği sağlanıyor.


        Sevk belgeleriyle belediye hizmet binasına gelen Canikli gençlere asker çantası hediye eden Canik Belediyesi, başvuru işlemlerinin ardından gençlerin asker harçlıklarını hesaplarına yatırıyor.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, özenle hazırladıkları asker çantalarının içinde gençlerin tüm ihtiyaçlarının yer aldığını belirtti.


        Gönül belediyeciliği esasıyla çalıştıklarını aktaran Sandıkçı, şunları kaydetti:


        "Projelerimize ve sosyal desteklerimize yenilerini eklemeyi sürdürüyoruz. Canik'imizden askere gidecek tüm gençlerimizin hesaplarına 6 bin lira harçlık yatırıyor, asker çantası hediye ediyoruz. Celp dönemlerinin akabinde sevk işlemleri tamamlanan gençlerimize hediye ettiğimiz asker çantalarının içinde tüm ihtiyaç ürünleri yer alıyor. Vatani görevlerini yerine getirmek üzere birliklerine katılacak tüm gençlerimize hayırlı tezkereler diliyorum."




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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