Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İlkadım ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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