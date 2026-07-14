Samsunspor'dan lösemili çocuklara destek

Samsunspor, forma satışından gelen gelirin bir kısmını lösemili çocukların tedavisinde kullanacağı bildirildi.



Kırmızı-beyazlı takımdan yapılan yazılı açıklamada, her insanın kendine özgü bir parmak izni olduğu belirtildi.



Her şehrinde kendine has bir kalp atışı olduğu vurguyanan açıklamada, "Bir şehir. 17 ilçe. Tek arma. Samsun'da birbirinden farklı hayatlar, farklı hikayeler var. Ama ne olursa olsun, aynı arma için atan tek bir kalp var. Bizim hikayemize, şehrimizin sesini milyonlara ulaştıran şarkıcı Sefo eşlik ediyor. Çünkü bu şehrin sesi de, bu formanın taşıdığı ruh da aynı yere ait. Forma satışlarından elde edilen gelirin yüzde 10'unu, lösemi tedavisi gören çocuklarımızın tedavisine destek olmak amacıyla bağışlıyoruz. Bağışımızı şarkıcı Sefo ile birlikte, onun adına gerçekleştiriyoruz." ifadesine yer verildi.





Açıklamada, lösemi tedavisi gören çocuklara umut olmaya ve onların yanında durmaya devam edileceği aktarıldı.

