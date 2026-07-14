Samsun Valisi Tavlı'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Tavlı, mesajında, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin milletin iradesi ve devletin kararlı duruşuyla bertaraf edildiğini belirtti.



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün demokrasi şehitlerini anmak, gazilere minnet duygularını ifade etmek ve milli irade bilincini gelecek nesillere aktarmak açısından önemli olduğunu vurgulayan Tavlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletin tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkesi etrafında kenetlenerek meydanlara çıktığını, milli iradeye sahip çıkarak hain darbe girişimini engellediğini anlattı.



Türk milletinin Çanakkale ve Milli Mücadele ruhunu 15 Temmuz gecesi de ortaya koyduğuna işaret eden Tavlı, darbe girişimine karşı verilen mücadelenin unutulmayacağını, şehitler ile gazilere duyulan vefa borcunun daima yaşatılacağını aktardı.



Tavlı, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda birlik ve beraberlik içinde çalışmayı sürdüreceklerini, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağı tüm zorlukları milletle birlikte aşacağını kaydetti.



Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnetle anan Tavlı, hayatta olan gazilere sağlıklı ve huzurlu ömür diledi.



Tavlı, 15 Temmuz gecesi meydanlara çıkarak milli iradeye sahip çıkanlara teşekkür ederek, Samsunluların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı.







