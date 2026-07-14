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        Samsun'da "yan bakma" kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde "yan bakma" meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 09:31 Güncelleme:
        Samsun'da "yan bakma" kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde "yan bakma" meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

        İncesu Mahallesi'ndeki bir restoranda gece saatlerinde iki grup arasında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.G. (22), bıçakla İ.A'yı (31) yaraladı.

        Sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Taraflardan A.E.A'nın (17) da kavganın ardından tüfekle havaya ateş ettiği tespit edildi.

        İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, olayda kullanılan tüfek ve bıçağı ele geçirdi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi, emniyet müdürlüğüne götürüldü.



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