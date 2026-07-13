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        MHP Vezirköprü İlçe Kongresi yapıldı

        –Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Vezirköprü İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi'nde Hasan Doğru, ilçe başkanlığına seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 19:23 Güncelleme:
        MHP Vezirköprü İlçe Kongresi yapıldı

        –Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Vezirköprü İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi'nde Hasan Doğru, ilçe başkanlığına seçildi.

        Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Gökhan Yaşar, Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun ve partililer katıldı.

        Divan başkanlığını Prof. Dr. İlyas Topsakal'ın yaptığı kongrede saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Faaliyet ve mali raporların kabul edilmesinin ardından seçimlere geçildi.

        Görevi devreden İlçe Başkanı Ahmet Aslan, yaptığı konuşmada 3 yıl boyunca MHP'nin ilkeleri doğrultusunda görev yapmanın gururunu yaşadığını belirterek, yeni yönetime başarı diledi.

        Tek aday olarak seçime giren Hasan Doğru ise teşkilatın birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, ülkücü harekete hizmet etmek için gayret göstereceklerini ifade etti.

        MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur da ilçe kongrelerini "Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda" temasıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, Vezirköprü teşkilatının parti açısından önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.



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