Havza ilçesinde 107 bin 250 ton hububat rekoltesi bekleniyor

Samsun'un Havza ilçesinde devam eden hububat hasadında 107 bin 250 ton rekolte elde edilmesi öngörülüyor.



Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) göre Havza'da 165 bin dekar alanda buğday, 30 bin dekar alanda da arpa üretimi gerçekleştiriliyor.



Hasadını tamamlayan çiftçiler, ürününü Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) adına alım yapan firma ile Havza Buğday Pazarı'ndaki esnafa teslim ediyor.



Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, AA muhabirine, dekarda ortalama 550 kilogram verim alınan ilçede yaklaşık 90 bin 750 ton buğday ve 16 bin 500 ton arpa olmak üzere 107 bin 250 ton hububat rekoltesi beklediklerini söyledi.



Çiftçilerin ürünlerini TMO ve esnafa teslim etmeye başladığını anlatan Genç, "TMO kendisine ürün teslim edecek tüm üreticilerin ürünlerini alacak. Ürünün değerinde satılması için TMO'nun alım yapması çok önemli. Ürününü TMO'ya teslim etmek isteyenlerin mutlaka randevu almaları gerekmektedir." dedi.





Genç, hasat yapan çiftçilere dane kaybı ve yangınlara karşı da uyarıda bulunarak, "Çiftçilerimiz işlerinde uzman biçerdöver operatörleri ile çalışmaları, dane kaybının önüne geçmek için önemli. Ayrıca hava sıcaklıklarının yüksek olduğu bugünlerde hasat sırasında yangın riskine karşı dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması, olumsuz durum yaşanmasının önüne geçecektir. Tüm çiftçilerimize bol bereketli, kazasız, belasız bir hasat diliyorum." ifadesini kullandı.







