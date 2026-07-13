Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Samsun'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarda 6 bin 85 sentetik ecza hap ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarda 6 bin 85 sentetik ecza hap ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerinde çalışma yürüttü.
4 şüphelinin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 6 bin 85 adet sentetik ecza hap, 31,38 gram sentetik uyuşturucu, 5,68 gram esrar, 20 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, 3 uyuşturucu madde kullanım aparatı, ruhsatsız tabanca ve 10 tabanca mermisi ele geçirildi.
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