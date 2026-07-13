Samsun'da 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin, İlkadım ilçesinde saklandığı adresi tespit etti.
Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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