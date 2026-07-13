Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Canik, Çarşamba ve Bafra ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.



Ekipler belirlenen şüphelilerin üstü ile araç ve ikametlerinde yaptıkları aramada 1263 sentetik ecza hapı, 170,84 gram sentetik uyuşturucu, 7,50 mililitre likit sentetik uyuşturucu, 5,26 gram esrar, 4 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 2 ruhsatsız tabanca ve 93 tabanca fişeği ele geçirdi.



Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

