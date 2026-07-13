Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da 60 yaşındaki kadın evde ölü bulundu

        Samsun'da 60 yaşındaki kadın evde ölü bulundu

        Samsun'un Atakum ilçesinde bir apartmandan gelen kötü koku ihbarı üzerine girilen evde 60 yaşındaki kadın ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 22:13 Güncelleme:
        Samsun'da 60 yaşındaki kadın evde ölü bulundu

        Samsun'un Atakum ilçesinde bir apartmandan gelen kötü koku ihbarı üzerine girilen evde 60 yaşındaki kadın ölü bulundu.

        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir daireden gelen yoğun kokudan rahatsız olan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Evde bulunan S.B, ekiplerin kapıyı açmasının ardından kız kardeşi Mualla B. ile aynı evde yaşadığını, kardeşinin yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiğini ve durumu kimseye bildirmediğini söyledi.

        Yapılan incelemelerde, S.B'nin akli dengesinin yerinde olmadığı bildirildi.

        Polis ekiplerince evde yapılan incelemenin ardından Mualla B'nin cesedi, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Külliye milletin evidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Külliye milletin evidir
        Kılıçdaroğlu Kurultay'da aday mı?
        Kılıçdaroğlu Kurultay'da aday mı?
        İş adamı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent hakkındaki şikayet dilekçesi ortaya çıktı
        İş adamı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent hakkındaki şikayet dilekçesi ortaya çıktı
        Trossard, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        Trossard, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        ABD basınından kritik Ahmedinejad iddiası
        ABD basınından kritik Ahmedinejad iddiası
        Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması!
        Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması!
        Ugochukwu G.Saray için İstanbul'da!
        Ugochukwu G.Saray için İstanbul'da!
        Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!
        Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        Özel yarın mahkemeye başvuracak
        Özel yarın mahkemeye başvuracak
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Avrupa'da haziran sıcakları 10 binden fazla can aldı
        Avrupa'da haziran sıcakları 10 binden fazla can aldı
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Uçuşlar pazartesi ve perşembe olacak
        Uçuşlar pazartesi ve perşembe olacak
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Finalde ünlüler geçidi
        Finalde ünlüler geçidi

        Benzer Haberler

        Kötü koku ekipleri hareket geçirdi; zihinsel engelle kadın, ablasının cansı...
        Kötü koku ekipleri hareket geçirdi; zihinsel engelle kadın, ablasının cansı...
        MHP Vezirköprü İlçe Kongresi yapıldı
        MHP Vezirköprü İlçe Kongresi yapıldı
        Samsun Meclisi toplandı
        Samsun Meclisi toplandı
        Samsun'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı" ziyarete a...
        Samsun'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı" ziyarete a...
        Samsun'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Anma Çadırı ziyarete açı...
        Samsun'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Anma Çadırı ziyarete açı...
        Bıçaklı saldırının zanlısı tutuklandı
        Bıçaklı saldırının zanlısı tutuklandı