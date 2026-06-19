Canik'te geri dönüştürülebilir atık getirenlere milli takım forması hediye edilecek

Canik Belediyesi, Canik Mobil Sıfır Atık Aracı ve Canik Sıfır Atık Marketi'ne 3 kilogram geri dönüştürülebilir atık getirenlere çekilişle milli takım forması hediye edecek.



Canik Belediyesinden yapılan açıklamada, önceki aylarda Canik Sıfır Atık Marketi'ne ve Canik Mobil Sıfır Atık Aracı'na geri dönüştürülebilir atık getirenlere gıda, temizlik ve bayram paketi hediye eden, ayrıca nakit iade hizmeti sağlamayı sürdüren Canik Belediyesinin bu kez milli takım forması hediye edeceği aktarıldı.





Canik Mobil Sıfır Atık Aracı ve Canik Sıfır Atık Marketi'ne 22 Haziran'a kadar 3 kilogram geri dönüştürülebilir atık getirenlerin düzenlenecek çekilişle milli takım forması kazanma şansı bulacağı belirtilen açıklamada, "Canik Sıfır Atık Marketi ile Canik Mobil Sıfır Atık Aracı'na 'CanAtık' mobil uygulama üzerinden geri dönüştürülebilir atık teslimlerini gerçekleştirenler, her 3 kilogram atık tesliminde bir dijital çekiliş bileti elde ediyor. Milli takım forması çekilişi hakkında detaylı bilgiye Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile Canik Belediyesi sosyal medya hesapları ve belediyenin çözüm merkezi üzerinden ulaşılabiliyor. Canik Mobil Sıfır Atık Aracı'nın çalışma programı, sosyal medya hesaplarında yer alıyor." ifadelerine yer verildi.







